La IFAB aprobó dos nuevas reglas para el Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer las reglas de juego del fútbol, acordó por unanimidad que los jugadores podrán ser expulsados si se tapan la boca "para ocultar comportamientos discriminatorios".

La decisión fue adoptada este martes en una reunión extraordinaria realizada en Vancouver, Canadá, y entrará en vigor en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja", explicó la IFAB en un comunicado.

El organismo también aprobó que se pueda mostrar tarjeta roja a los jugadores que abandonen la cancha "en señal de protesta por una decisión del árbitro". La norma alcanzará además a los miembros del cuerpo técnico que inciten a los futbolistas a dejar el terreno de juego por ese motivo.

Otra modificación establece que al equipo que "provoque la suspensión de un partido" se le dará, en principio, "la contienda por perdida por incomparecencia". Estas medidas, acordadas tras consultas de la FIFA con distintos estamentos del fútbol, serán comunicadas en las próximas semanas a los 48 participantes del Mundial.