Por el caso Balogun: Bélgica no apoyará a Infantino en las elecciones de la FIFA

La Real Federación Belga de Fútbol (URBSFA) anunció este lunes que no apoyará la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato como presidente de la FIFA, por considerar que el organismo internacional no ha mostrado suficiente transparencia en dos asuntos relacionados con su gobernanza y con el pasado Mundial de Norteamérica.

La federación belga cuestiona, por un lado, el proyecto FIFA Forward Enterprise, sobre el que considera que "una serie de decisiones y estimaciones importantes" no fueron suficientemente justificadas, lo que plantea dudas sobre "la transparencia y la gobernanza" del proceso.

La URBSFA aseguró estar alineada con la UEFA y reclamó junto a ella respuestas claras sobre el proceso de toma de decisiones y sus próximos pasos.

El segundo motivo es el caso del estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial, cuya suspensión tras ser expulsado en el partido anterior fue anulada antes del encuentro de octavos de final contra Bélgica.

La federación belga aseguró que pidió a la FIFA una justificación clara de esa decisión y explicaciones sobre cómo se tratarán casos similares en el futuro, pero que dos meses después sigue sin haber recibido "ninguna respuesta satisfactoria".