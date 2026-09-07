Gael Yeomans: "Si el Gobierno dejara el fanatismo, podríamos avanzar mucho más en pos del país"

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, analizó en El Diario de Cooperativa los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast y acusó una mirada ideológica "añeja" para darle solución a materias como la seguridad y economía.

"El Gobierno del Presidente Kast no solamente por sus pronunciamientos, por sus políticas -y la reforma tributaria es una de ellas- ha mostrado una forma no dialogante, sino impositiva de hacer política", apuntó la timonel frenteamplista.

En ese sentido, señaló que la colectividad progresista debe "mostrar una resistencia mayor para que evite el retroceso de los derechos de las personas. Me refiero a generar ese muro de resistencia frente a cualquier retroceso que pueda implicar menoscabo en derechos de las personas comunes y corrientes que creemos que es necesario poder evitar".

Yeomans abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, aunque "el Gobierno como tal ha mostrado más bien una forma que creemos que, al obstaculizar el diálogo, termina sobreimponiendo una visión, que es la que tienen ellos, que además es añeja".

"O sea, en términos económicos es mirar al pasado en la reforma tributaria, pero también incluso es conservadora cuando se hace cargo de la seguridad, porque al final del día pone sobre la mesa una reforma constitucional que no pone el foco en la seguridad, sino que más bien entregar atribuciones bien sobredimensionadas al Presidente de la República, que en nada ayuda a la seguridad", sostuvo la diputada.

En ese sentido, la timonel frenteamplista aseveró que el Ejecutivo debe dejar de insistir en la reforma constitucional de estado de excepción, "nadie está al menos disposición de avanzar en esa línea desde nuestro sector"; pero existen otros aspectos en los que estarían disponibles a conversar como "perseguir los bienes patrimoniales detrás de quienes están en el narcotráfico, las bandas criminales, o quienes, por ejemplo, son adultos e incorporan a niños y jóvenes dentro de bandas delictuales".

"Podemos avanzar en una agenda que sea de acuerdos. Pero para eso debe dejar de nuevo la agenda ideológica. Yo creo que si el Gobierno dejara el fanatismo podríamos avanzar mucho más en pos del país, en pos de acuerdos que sean relevantes para poner sobre todo las necesidades que tiene la gente común por delante", aseveró.

Asimismo, el desempeño del Gobierno en las encuestas y apuntó que "durante la campaña se armaron muchas expectativas respecto a lo que podría ser José Antonio Kast y su gobierno en materia de empleo, de desarrollo económico y también en materia de seguridad (...) Las promesas son una cosa, otra cosa es gobernar, y eso es lo que estamos viendo en la práctica en los meses que lleva de Gobierno en donde estas expectativas no se han cumplido".

"En materia económica en particular a mí me preocupa, porque en seguridad entiendo que las medidas que hay que tomar son complejas, son integrales (...). Pero en economía creo que están muy cerrados, bien fanáticos en recetas que no tienen las consecuencias que ellos están esperando. Por ejemplo, cuando se plantea que la flexibilidad laboral va a traer más empleo, no tienen ni una prueba para sostenerlo", planteó.

"Se lo hemos dicho una y otra vez en la Comisión de Trabajo: muestren las proyecciones de cuánto empleo van a crear las medidas que están presentando. Y no tienen ningún dato que certifique que van a crear más empleo. No solamente desde nuestro sector, sino que también desde la derecha se está pidiendo con más presión. Esto es un tema sumamente urgente porque la cesantía está llegando a cifras bien complicadas", sostuvo la diputada.