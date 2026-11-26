Documentos de identidad, registros financieros, antecedentes migratorios e información confidencial de sus ejecutivos forman parte del material que un grupo de piratas informáticos o hackers asegura haber sustraído de la FIFA, organismo que confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que comprometió información personal y empresarial.

El grupo que se atribuyó el ataque se identifica como Handsome Boy Hacking Club (HBHC, Club de hackers de chicos guapos, por su traducción al español) y el pasado 19 de noviembre publicó en redes sociales una captura de pantalla de archivos pertenecientes al ente rector del fútbol mundial. Posteriormente, aseguró que obtuvo más de 12 gigabytes de información, aunque la FIFA todavía no ratificó esa cifra.

¿Cómo se produjo el ciberataque a la FIFA?

De acuerdo con fuentes consultadas por The Athletic, los responsables lograron acceder a la información mediante la suplantación de identidad de trabajadores de la FIFA y no a través de una falla técnica de sus sistemas informáticos.

Una evaluación interna, cuyos resultados fueron recogidos por Reuters, determinó que el volumen de información comprometida representa menos del 0,1 por ciento del total de datos que almacena la organización.

¿Qué información sustrajeron los hackers?

Según las afirmaciones del grupo y los antecedentes publicados por el medio especializado TechRadar, entre los archivos sustraídos de los sistemas internos de la FIFA se encuentran:

Documentos de identidad.

Registros y antecedentes migratorios.

Información de ejecutivos de la organización.

Documentos y registros financieros.

Archivos legales.

Documentos relacionados con la administración y gobernanza interna de la FIFA.

La organización aún no confirma la naturaleza exacta de todos los documentos sustraídos ni la cantidad de personas o instituciones afectadas.

Tampoco precisó la fecha en que se produjo la intrusión. Especialistas en ciberseguridad advirtieron que la exposición de documentos personales representa un riesgo de fraudes, suplantaciones de identidad y nuevos ataques informáticos.

¿El ataque se relaciona con proyecto de Infantino?

Fuentes consultadas por Reuters descartaron que entre los archivos comprometidos existan documentos relacionados con FIFA Forward Enterprise (FFE), el fallido proyecto impulsado por Gianni Infantino para incorporar inversionistas privados al negocio de la Copa del Mundo.

La iniciativa contemplaba recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de un 20 por ciento de participación en una nueva entidad encargada de gestionar las competencias de la FIFA, pero fue abandonada en julio pasado ante el rechazo que generó.

¿Qué medidas adoptó la FIFA?

El organismo confirmó que trabaja junto a las autoridades policiales para esclarecer lo ocurrido y condenó la obtención y difusión ilícita de documentos, especialmente aquellos que contienen datos personales, calificando lo sucedido como "una violación grave e inaceptable de la privacidad". Hasta el momento no informó sobre la identificación o detención de los responsables.