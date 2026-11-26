La Justicia de Argentina citó este miércoles a declaración indagatoria para febrero próximo a tres miembros del Opus Dei en el contexto de una investigación sobre presuntos "hechos de explotación, servidumbre y trata de personas" ocurridos en el país contra decenas de mujeres durante décadas.

El juez Daniel Rafecas convocó al número dos a nivel mundial del Opus Dei, el vicario auxiliar Mariano Fazio; al exvicario regional Víctor Urrestarazu; y el exsecretario de la sección Mujeres Gabriel Dondo, por los delitos de "reducción y mantenimiento en una condición de servidumbre" de M. I. E., la única de las víctimas cuya denuncia no se encuentra prescrita.

La decisión del magistrado llega más de un año después de que la fiscalía realizara el pedido de indagatoria y a poco menos de un mes de la visita apostólica del papa León XIV a Argentina, quien recibió durante esos días recibió a algunas víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia, aunque no trascendieron sus identidades.

De acuerdo a fuentes de la querella, la víctima ingresó a la organización eclesiástica siendo menor de edad a mediados de la década de 1980 y hasta 2015 prestó "tareas domésticas en forma permanente, en jornadas extensas y sin descanso efectivo, sin disponer de los ingresos que percibía, con sus comunicaciones y vínculos familiares restringidos y con su vida personal y su salud sujetas a decisiones ajenas".

M. I. E. padeció durante esos años un "progresivo deterioro de su salud física y psíquica, con un cuadro depresivo que habría sido abordado únicamente mediante medicación psiquiátrica, sin modificación alguna de sus condiciones de trabajo y de vida, y hasta su salida de la institución".

La mujer, de origen boliviano, se encargaba de la limpieza del cuarto de Fazio y, según relató en su declaración, la presencia del vicario auxiliar multiplicó sus tareas hasta límites extenuantes.

El patrón de captación revelado por la fiscalía

El juzgado ordenó que la indagatoria de Dondo tenga lugar el 16 de febrero de 2027, mientras que las de Urrestarazu y Fazio sean el 19 de febrero del año próximo.

La investigación incluyó a los exvicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos Newton, aunque a la fecha de los presuntos delitos se encuentran prescritos.

La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) describió un mecanismo por el que las mujeres (al menos 44 de acuerdo a la investigación), en su mayoría menores de edad y de una situación económica vulnerable, eran atraídas a la institución bajo la promesa de hogar y educación, y luego "eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres".

En febrero pasado, el papa León XIV recibió al prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, quien le expuso la postura de la organización ante las "controversias puntuales" en Argentina durante una audiencia de la cual también participó Fazio, número dos del grupo a nivel mundial.