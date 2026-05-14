Shakira, Madonna y BTS animarán histórico medio tiempo en la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en un hecho histórico para la Copa del Mundo, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo.

La FIFA anunció este jueves la presentación, que será curada por Chris Martin, cantante de Coldplay, a través de la productora benéfica Global Citizen. El show buscará combinar cultura pop estadounidense, ritmos latinos y la fuerza global del fenómeno surcoreano.

La presencia de Shakira marcará un nuevo vínculo de la colombiana con el torneo, luego de publicar la canción oficial "Dai Dai" y de haber sido autora de "Waka Waka", himno de Sudáfrica 2010.

La implementación del medio tiempo apunta a extender el descanso más allá de los 15 minutos reglamentarios, como ya ocurrió en el Mundial de Clubes disputado en el mismo escenario.