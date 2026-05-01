Tensión en la FIFA: Infantino fracasó en su intento de un apretón de manos entre Palestina e Irsael

El 76º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver terminó con alta tensión, debido al conflicto entre Palestina e Israel y la fallida intervención de Gianni Infantino para tratar de calmar la situación.

Durante el evento, el ente rector del fútbol confirmó que no tomará medidas disciplinarias contra Israel por los clubes basados en asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania; hecho que había sido denunciado por la Asociación Palestina de Fútbol.

La FIFA señaló que "tras una debida consideración", el Consejo ha decidido "no adoptar ninguna medida" porque el estatus jurídico final de Cisjordania "sigue siendo una cuestión no resuelta y altamente compleja".

Tras el anuncio, el presidente del fútbol palestino, Jibril Rajoub, se dirigió al pleno del Congreso para criticar la decisión y anunciar que apelará al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), apuntando que Cisjordania "no es el territorio de Israel de acuerdo con el derecho internacional" y que "cuando las vulneraciones son sistemáticas, la respuesta debe ser proporcional. Si no, se socava la confianza, que es la base de la FIFA".

"No pedimos a la FIFA que resuelva un conflicto político. Pedimos a la FIFA que gobierne el fútbol. No pedimos a la FIFA que decida sobre fronteras. Pedimos a la FIFA que aplique sus propias normas", añadió.

Tras la intervención de Rajoub, el vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Israel, Basim Sheikh Sulimán, se dirigió a los delegados para destacar la presencia de ciudadanos israelíes de origen árabe en el fútbol de su país.

Infantino, buscando apaciguar los ánimos intentó forzar que Rajoub y Sulimán se estrechasen las manos sobre el escenario, fracasando en su torpe intento de apurar una "foto por la paz".

Tras un par de minutos de incómodos diálogos, Infantino quiso salir del paso tomando el micrófono para señalar que tanto israelíes como palestinos "tienen los mismos derechos. Trabajemos juntos, presidente Rajoub, vicepresidente Sulimán. Trabajemos para dar esperanza a la infancia".