Terremoto en la FIFA: Asesor de Infantino renunció por rechazo a la capitalización del Mundial

Un nuevo golpe a las intenciones de la FIFA se vivió este viernes luego de que Carlos Cordeiro, asesor principal y hombre de confianza del presidente del ente rector, Gianni Infantino, presentara su dimisión con efecto inmediato tras manifestar su tajante rechazo a la controversial propuesta de vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Cordeiro se desmarcó completamente del proyecto impulsado por la cúpula del organismo, señalando que se trata de una medida perjudicial para la actividad.

"No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro, para el fútbol y para el futuro de este deporte", afirmó el ahora exasesor.

El punto más crítico de la denuncia de Cordeiro apunta al valor financiero y patrimonial de la medida, la cual busca recaudar 4.200 millones de dólares.

"Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar esa cifra no tiene mucho sentido. Supone hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente", denunció.

Asimismo, Cordeiro criticó duramente los plazos planteados por la administración de Infantino, asegurando que se está presionando a las distintas federaciones internacionales para aprobar esta decisión en un plazo de apenas 50 días.

"Esa no es una forma responsable de determinar el futuro del fútbol mundial", lamentó, antes de sentenciar que la prioridad del ente rector no debe ser el dinero: "La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio, sino proteger y fortalecer el fútbol. Cuando esos principios entran en conflicto, el fútbol debe ser lo primero".