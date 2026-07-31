Fernando Gago: "En Argentina diríamos que no hay que hacerse el pavo con lo que está sucediendo"

El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, fue consultado respecto a la crisis institucional que afecta a Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club, en medio de la formalización del expresidente de la sociedad anónima, Michael Clark.

En ese sentido, el entrenador fue claro y expresó que a él solo le corresponde hablar de lo deportivo.

"Ayer la presidenta (Cecilia Pérez) habló y dejó muy clara la situación. A mí me corresponde hablar de lo deportivo y eso es lo que siempre intentaré. Se sabe que se genera mucho revuelo con lo que está pasando y, como diríamos en Argentina, no hay que hacerse el pavo con lo que está sucediendo", expresó.

"¿Hay algo? Listo, perfecto, pero no me corresponde hablar de ese tema, sino de lo deportivo, y eso es lo que intento hacer", añadió.

Consultado sobre si la crisis dirigencial podría complicar la llegada de refuerzos, Gago fue claro: "Yo hablo con el director deportivo (Manuel Mayo) y no con el directorio. Él trabaja, toma las decisiones y tratamos de buscar los mejores refuerzos y las mejores situaciones para el día a día del club. No tengo contacto diario con la dirigencia, pero sí con Manuel para ver el tema de las incorporaciones".

"Hay situaciones que pueden afectar, pero nosotros lo tenemos claro: hay que ganar los partidos y lograr que la gente se sienta identificada con el equipo. El fútbol y el hincha son sentimiento, y lo que se quiere es ganar", concluyó al ser reconsultado sobre si el momento institucional puede impactar en el plantel.