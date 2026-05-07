Trump cuestionó precios de entradas para el Mundial: "Tampoco lo pagaría"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó los altos precios de las entradas para el Mundial 2026, luego de ser informado de que los tickets para el partido entre el seleccionado local y Paraguay, el 12 de junio en Los Angeles, parten en torno a los 1.000 dólares.

"No sabía esa cifra. Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto", señaló Trump en una entrevista telefónica con The New York Post, donde también expresó preocupación por la posibilidad de que sus votantes no puedan acceder a los partidos.

Pese a sus reparos por los valores, el mandatario destacó el "éxito comercial" del torneo y valoró que la FIFA haya vendido una cifra récord de 5 millones de entradas.

La polémica por los precios se mantiene especialmente en la reventa, con valores que en algunos casos llegan hasta los 2 millones de dólares para la final, mientras el organismo defiende el sistema de mercado dinámico.