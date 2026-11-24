La selección chilena masculina de fútbol 7 quedó fuera de carrera por el título de la Copa América, teniendo como verdugo al dueño de casa Brasil en Porto Alegre.

Chile venía de vencer 7-4 a Argentina durante la tarde, pero los locales triunfaron en semifinales por 4-2.

Todos los goles brasileños fueron en la primera etapa. El arquero chileno Walter Limenza jugó rápido y un rebote permitió el descuento nacional antes del descanso. La segunda anotación criolla fue obra de Jordan Mella.

De esta manera, Brasil buscará su primer título contra México, campeón defensor que eliminó a Colombia por 4-1.