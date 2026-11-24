La selección chilena masculina de fútbol 7 dio un gran paso en la Copa América de la modalidad que se desarrolla en Porto Alegre, con un triunfazo de 7-4 sobre Argentina para avanzar a semifinales.

El conjunto nacional, que venía de empatar 1-1 ante el campeón defensor México y derrotar a Venezuela por 2-1, terminó el primer tiempo 4-1 arriba contra los trasandinos, con goles de Maximiliano Núñez (2'), Jordan Mella (6'), Jairo Guzmán (8') y Julián Cabezas (16')

En la segunda etapa repitieron Cabezas (23') y Núñez (35'). También se matriculó en el marcador Javier Martínez (26').

El rival para Chile en semifinales será el anfitrión Brasil: El partido se jugará este mismo martes a las 19:30 horas (22:30 GMT). Antes, a las 17:30, tendrá lugar la otra llave entre Colombia y México.