¿Cuándo y dónde ver a Chile ante Marruecos en el Mundial de la Kings League?

Después de debutar con una victoria ante Países Bajos, el equipo que representa a Chile en el Mundial de la Kings League se prepara para su segundo desafío, ante Marruecos en el Trident Arena de Sao Paulo.

Los nacionales se medirán ante los africanos por la parte alta de la tabla luego de que estos vencieran a Colombia en el torneo de fútbol 7 que mezcla las reglas del deporte profesional con algunas de videojuegos.

Bajo la capitania del influencer Shelao y el volante Arturo Vidal, el equipo de La Roja jugará este próximo miércoles 7 de enero a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través de la transmisión en el canal oficial de YouTube de la Kings League, además de la emisión televisiva de Canal 13.

