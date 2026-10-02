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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Anjuf entregó un petitorio a la ANFP para el fortalecimiento del fútbol femenino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según el sindicato, el escrito tiene como objetivo medidas que refuercen las condiciones laborales y deportivas de las jugadoras.

Anjuf entregó un petitorio a la ANFP para el fortalecimiento del fútbol femenino
 Anfp.cl / @anjuf.cl (Instagram)
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El Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional (ANJUF) presentó un petitorio de condiciones mínimas para el balompié femenino a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), con propuestas orientadas a fortalecer las condiciones laborales y deportivas de las jugadoras y contribuir al desarrollo de la competencia.

En base a un comunicado del organismo, el escrito aborda materias como pretemporadas, prevención de lesiones, calendario, formato de torneo, estabilidad contractual, salud, bienestar, infraestructura, indumentaria, viajes, logística, arbitraje y maternidad.

"Creemos que este es un paso positivo para el fútbol femenino. Construimos esta propuesta a partir de lo que las propias jugadoras han identificado y discutido durante estos meses", señaló Javiera Moreno, presidenta de Anjuf.

Según el sindicato, el objetivo es establecer un piso común para toda la competencia y construir conjuntamente una hoja de ruta que permita avanzar de manera sostenible.

Junto con la entrega del petitorio, Anjuf solicitó una respuesta formal de la ANFP y propuso conformar una mesa de trabajo durante octubre y noviembre para revisar las distintas materias y avanzar en acuerdos que puedan incorporarse desde la temporada 2027.

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