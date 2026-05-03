Chile empató con Argentina y avanzó a semifinales del Sudamericano femenino Sub 17

La selección chilena femenina sub 17 empató 2-2 con Argentina en el Estadio Ameliano, por la quinta fecha del Grupo A del Sudamericano, y clasificó a semifinales del torneo con un doblete de Antonella Martínez.

Chile abrió la cuenta a los 3 minutos con un remate de Martínez, tras asistencia de Amaral Farías, mientras Mercedes Diz igualó de penal a los 10' para Argentina.

En el segundo tiempo, Josefina Galarza puso el 2-1 a los 56' y volvió a dejar en desventaja al equipo dirigido por Vanessa Arauz.

El empate definitivo llegó a los 82 minutos, cuando Antonella Martínez recuperó la pelota fuera del área y anotó el 2-2 con un remate al ángulo, resultado que aseguró el paso de Chile a la siguiente ronda.

Con la igualdad, Chile terminó segundo del Grupo A con 8 puntos, que terminó con un triple empate, y enfrentará a Brasil el miércoles 6 en semifinales, con horario por confirmar.

Si pierde ante la "Verdeamarelha", jugará el sábado 9 ante Ecuador, tercero del Grupo B, por el último cupo al Mundial sub 17.