Chile empató con Argentina y avanzó a semifinales del Sudamericano femenino Sub 17
Antonella Martínez marcó un doblete en el cierre del Grupo A.
Antonella Martínez marcó un doblete en el cierre del Grupo A.
La selección chilena femenina sub 17 empató 2-2 con Argentina en el Estadio Ameliano, por la quinta fecha del Grupo A del Sudamericano, y clasificó a semifinales del torneo con un doblete de Antonella Martínez.
Chile abrió la cuenta a los 3 minutos con un remate de Martínez, tras asistencia de Amaral Farías, mientras Mercedes Diz igualó de penal a los 10' para Argentina.
En el segundo tiempo, Josefina Galarza puso el 2-1 a los 56' y volvió a dejar en desventaja al equipo dirigido por Vanessa Arauz.
El empate definitivo llegó a los 82 minutos, cuando Antonella Martínez recuperó la pelota fuera del área y anotó el 2-2 con un remate al ángulo, resultado que aseguró el paso de Chile a la siguiente ronda.
Con la igualdad, Chile terminó segundo del Grupo A con 8 puntos, que terminó con un triple empate, y enfrentará a Brasil el miércoles 6 en semifinales, con horario por confirmar.
Si pierde ante la "Verdeamarelha", jugará el sábado 9 ante Ecuador, tercero del Grupo B, por el último cupo al Mundial sub 17.