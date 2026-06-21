Colo Colo celebró una goleada en el Superclásico ante la U

Colo Colo celebró una goleada por 4-0 en el Superclásico ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, por la fecha 13 de la Liga Femenina y se mantiuvo como líder invicto del torneo.

Las dirigidas por Tatiele Silveira, quien en las últimas horas fue renovada por el cuadr albo, dominaron el encuentro y se impusieron gracias a los goles anotados por Yessenia López, Yanara Aedo y un doblete de Mary Valencia.

Con este resultado, las albas siguen punteras con 34 puntos, donde han cosechado 11 victorias y un empate.

Por su parte las azules marchan en el tercer lugar con 29 unidades.

El siguiente encuentro de las albas será frente a Huachipato, mientras que Universidad de Chile se medirán ante Deportes Temuco en horario y día por confirmar.