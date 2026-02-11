Colo Colo femenino goleó a Palestino en el cierre de la "Noche Alba Solidaria"

Colo Colo femenino goleó por 3-0 a Palestino en el Estadio Monumental en la "Noche Alba Solidaria", cuyo fin fue brindar ayuda a las familias damnificadas por los incendios en el sur de Chile.

El partido amistoso se jugó con dos tiempos de 25 minutos cada uno, al igual que el amistoso masculino del "Cacique" ante Unión Española.

En un primer tiempo sin goles, pero con el dominio de las albas, la primera anotación llegó a los 35 minutos, gracias a un remate de volea de María José Urrutia tras asistencia de Mary Valencia.

A los 42', el cuadro albo amplió la ventaja, con un tanto de la brasileña Dioneide Landres, luego de un gran pase de Isidora Olave.

El tercer y definitivo gol, fue obra de Mary Valencia, que tuvo que empujar el balón con la cabeza a la red, tras una nueva asistencia de Olave.