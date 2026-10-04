Colo Colo y la UC completaron el cuadro de semifinales de la Liga Femenina

Colo Colo y Universidad Católica completaron el cuadro de semifinales de la Liga Femenina del fútbol chileno luego de dejar en el camino a Deportes Iquique y Unión Española, respectivamente.

En el Estadio Municipal de La Pintana, el cuadro albo completó una tranquila llave al vencer por 4-0 a Deportes Iquique y concretar un holgado 10-0 en la llave.

Las anotaciones albas fueron obra de Corina Clavijo (24' y 27'), Mary Valencia (54') y Estefanía Banini (57').

En el Claro Arena, en tanto, Universidad Católica venció por 1-0 al elenco hispano y concretó un 2-0 en la serie gracias a la solitaria anotación de Valentina Navarrete (14').

Con estos resultados, Colo Colo se verá las caras ante Coquimbo Unido y la UC protagonizará un clásico universitario ante la U.