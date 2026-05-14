Colo Colo y Palestino protagonizaron emotivo gesto de apoyo a Gaza y Cisjordania

En la antesala del duelo disputado este miércoles por el Campeonato Nacional Femenino, los equipos de Palestino y Colo Colo protagonizaron un emotivo gesto de apoyo al pueblo palestino al saltar ambos planteles al campo de juego luciendo la tradicional kufiya, símbolo de resistencia y cultura de dicho país.

El homenaje no se limitó al accesorio: las jugadoras de Colo Colo incorporaron en sus camisetas, justo debajo del número, mensajes de paz y solidaridad. Bajo los lemas "Resiliencia, esperanza y libertad", la iniciativa contó con el respaldo institucional del club albo.

El objetivo de esta acción trasciende lo simbólico, ya que tiene un fin benéfico concreto. Según informó la institución de Macul en la previa del encuentro, las indumentarias utilizadas por las futbolistas serán subastadas.

"Las camisetas que utilizarán nuestras jugadoras serán subastadas tras el partido para ir en ayuda de las familias palestinas que están en nuestro país", detalló el club a través de sus canales oficiales.

Con este gesto, ambos clubes buscaron visibilizar la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo palestino, sumando recursos para apoyar a las comunidades que actualmente residen en Chile.