Con 12 debutantes: La Roja Femenina exhibió contundencia con siete goles ante Bolivia

Una selección chilena femenina llena de caras nuevas exhibió contundencia y venció por 7-0 a Bolivia en el Estadio Bicentenario de La Florida en su primer amistoso por la fecha FIFA de octubre.

Con una alineación que presentó a siete futbolistas debutantes desde el inicio, el elenco adiestrado por Luis Mena abrió el marcador mediante balones detenidos gracias a las anotaciones de tiro libre de Millaray Cortés (31') y Adriana Moreno (42').

La propia atacante de Coquimbo Unido consolidó su jornada goleadora apenas iniciado el complemento, ya que firmó su doblete tras centro de Valentina Peña (52') y repitió para el triplete con una volea tras pase de Vaitiare Pardo (53').

Con debut de cinco futbolistas más ingresando desde el banco, las de Luis Mena ampliaron notoriamente las diferencias con un penal de Nerea Sánchez (78'), un autogol de Aide Mendiola tras tiro de Moreno (80') y un cabezazo de Milenka Pavez (87').

La Roja femenina volverá a medirse ante el combinado altiplanico este martes 13 de octubre a las 17:00 horas (20:00 GMT), en un segundo choque preparatorio que se disputará a puertas cerradas en el Complejo de Alto Rendimiento "José Sulantay".