Mediante un hecho esencial, Empresas Iansa S.A. informó este miércoles a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su decisión de descontinuar la producción de azúcar de remolacha, tras un acuerdo adoptado por el directorio de la compañía.

La determinación tendrá un impacto negativo neto de 37,8 millones de dólares en los resultados de la empresa, producto del reconocimiento de deterioros en distintos grupos de activos y ajustes contables asociados a la operación.

La decisión de la firma —fundada en 1953 como empresa estatal, pero privatizada en la década de 1980, durante la dictadura (1973-1990)— también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá el término de esta actividad en el empleo y en la cadena productiva vinculada al cultivo de remolacha.

Según antecedentes recopilados por Cooperativa en mayo, la industria genera alrededor de 300 empleos directos y más de 1.000 puestos de trabajo indirectos, cifras que dan cuenta de su relevancia para las economías locales y el sector agrícola.

Según detalló la compañía en su comunicación al regulador, 28,6 millones de dólares corresponden a ajustes en propiedades, plantas, equipos, repuestos y otros activos relacionados con la producción de azúcar de remolacha. De ese monto, 28,2 millones de dólares están asociados a infraestructura, equipos y repuestos vinculados directamente con esta actividad.

A ello se suman 9,8 millones de dólares por diferencias entre el valor comercial y el valor libro de terrenos, equipos y repuestos que se encuentran en proceso de venta.

El tercer componente corresponde a una estimación de 8,2 millones de dólares por deterioro de activos por impuestos diferidos, como consecuencia de la aplicación de la Ley N° 21.850, publicada en octubre de 2026, que modifica hacia el futuro el régimen de impuesto a la renta aplicable a la compañía.

En su presentación, Iansa precisó que los ajustes generan un impacto total de 38,4 millones de dólares antes de impuestos, junto con un efecto positivo de 8,8 millones de dólares en impuesto a la renta. De esta manera, el impacto final después de impuestos alcanza los 37,8 millones de dólares negativos.

La decisión de poner término a la producción de azúcar de remolacha marca un cambio relevante para la compañía, al dejar atrás una actividad históricamente vinculada a su operación industrial y a la cadena agrícola nacional.

En el hecho esencial, firmado por el gerente general de Empresas Iansa, Pablo Montesinos, la empresa comunicó que el deterioro de activos se deriva principalmente de esta decisión, además de la valorización de activos prescindibles y los efectos de los cambios tributarios.