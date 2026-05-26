¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

La Roja Femenina, dirigida por Luis Mena, se enfrenta a Ecuador en el Estadio Nacional por la última fecha de la Liga de Naciones femenina, en la búsqueda de la clasificación al repechaje para el Mundial 2027.

El partido se disputará a las 19:00 horas (23:00 GMT) el viernes 5 de junio en el Estadio Nacional, y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, y en sus señales digitales en Chilevisión.cl.

La escuadra chilena llega a este encuentro en el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que su rival se encuentra en el quinto lugar con ocho unidades, por lo que será un duelo directo por un pasaje al repechaje.

Un triunfo o un empate permitirán la clasificación al repechaje para La Roja; la derrota, en cambio, terminará con el sueño mundialista de la selección de Chile.

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