¿Cuándo y dónde ver a La Roja femenina ante Argentina por la Liga de Naciones?

La Roja femenina, dirigida por Luis Mena, se enfrentará ante Argentina en el Estadio "Elias Figueroa Brander" de Valparaíso por la quinta fecha de la Liga de Naciones.

El cotejo está programado para jugarse este viernes 10 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de Chilevisión y en las plataformas digitales de Chilevision.cl.

Las dirigidas por Luis Mena -donde destacan jugadoras como Christiane Endler (Olympique de Lyon), Camila Sáez (Bristol City) y Yanara Aedo (Colo Colo)- se encuentran en el tercer lugar de la tabla, tras cerrar 2025 con una derrota frente a Perú por 3-1 en Cusco, y una victoria por 1-0 frente a Paraguay.

Las dos primeras selecciones clasifican directo a la cita mundialista mientras las dos siguientes pasan a jugar un repechaje.