¿Cuándo y dónde ver a La Roja Femenina frente a España en el Mundial sub 17?

La selección chilena femenina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial sub 17 frente a España en el Complejo "Mohammed VI" en Marruecos, con el objetivo de conseguir una heroica victoria que le permita mantener viva la ilusión de clasificar a octavos.

El partido de este domingo 25 de octubre está programado para las 12:00 horas (15:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de DSports 2. En tanto, en streaming se podrá ver a través de DGO, además de Paramount+.

El elenco dirigido por la ecuatoriana Vanessa Arauz llega con urgencias tras caer 3-1 ante México y empatar 1-1 del debut frente a Australia, resultados que la dejaron en el fondo del Grupo F con apenas un punto y una diferencia de -2.

Para avanzar como una de las cuatro mejores terceras o aspirar al segundo lugar, La Roja necesita vencer a las europeas y esperar un resultado favorable en el cruce entre aztecas y oceánicas.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.