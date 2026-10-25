¿Cuándo y dónde ver a La Roja Femenina frente a España en el Mundial sub 17?
El cuadro nacional buscará una hazaña en Marruecos para meterse en los octavos de final.
El cuadro nacional buscará una hazaña en Marruecos para meterse en los octavos de final.
La selección chilena femenina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial sub 17 frente a España en el Complejo "Mohammed VI" en Marruecos, con el objetivo de conseguir una heroica victoria que le permita mantener viva la ilusión de clasificar a octavos.
El partido de este domingo 25 de octubre está programado para las 12:00 horas (15:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de DSports 2. En tanto, en streaming se podrá ver a través de DGO, además de Paramount+.
El elenco dirigido por la ecuatoriana Vanessa Arauz llega con urgencias tras caer 3-1 ante México y empatar 1-1 del debut frente a Australia, resultados que la dejaron en el fondo del Grupo F con apenas un punto y una diferencia de -2.
Para avanzar como una de las cuatro mejores terceras o aspirar al segundo lugar, La Roja necesita vencer a las europeas y esperar un resultado favorable en el cruce entre aztecas y oceánicas.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.