¿Cuándo y dónde ver el debut de La Roja Femenina ante Australia en el Mundial sub 17?
El cuadro nacional iniciará su camino en el Complejo de Fútbol "Mohammed VI" de Rabat.
El cuadro nacional iniciará su camino en el Complejo de Fútbol "Mohammed VI" de Rabat.
La selección chilena femenina sub 17 debutará este lunes 19 de octubre ante su similar de Australia en la Cancha 4 del Complejo de Fútbol "Mohammed VI" en Rabat, Marruecos, por la primera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo de la categoría.
El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) y será transmitido en televisión a través de la señal de DSports y Chilevisión. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO, Paramount+ y MiCHV.
Las dirigidas por la ecuatoriana Vanessa Arauz se estrenan tras una provechosa gira de preparación, donde consiguieron victorias frente a la selección anfitriona de Marruecos por 1-0 y ante Nueva Zelanda por 2-1.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.