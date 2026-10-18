Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago20.8°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

¿Cuándo y dónde ver el debut de La Roja Femenina ante Australia en el Mundial sub 17?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro nacional iniciará su camino en el Complejo de Fútbol "Mohammed VI" de Rabat.

¿Cuándo y dónde ver el debut de La Roja Femenina ante Australia en el Mundial sub 17?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena femenina sub 17 debutará este lunes 19 de octubre ante su similar de Australia en la Cancha 4 del Complejo de Fútbol "Mohammed VI" en Rabat, Marruecos, por la primera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo de la categoría.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) y será transmitido en televisión a través de la señal de DSports y Chilevisión. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO, Paramount+ y MiCHV.

Las dirigidas por la ecuatoriana Vanessa Arauz se estrenan tras una provechosa gira de preparación, donde consiguieron victorias frente a la selección anfitriona de Marruecos por 1-0 y ante Nueva Zelanda por 2-1.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada