Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

¿Cuándo y dónde ver el segundo amistoso entre La Roja Femenina y Paraguay?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las dirigidas por Luis Mena obtuvieron un triunfo en el primer partido.

¿Cuándo y dónde ver el segundo amistoso entre La Roja Femenina y Paraguay?
La Roja Femenina enfrentará este sábado a Paraguay en el segundo partido amistoso en Ypané, válido por la fecha FIFA de marzo.

En el primer encuentro, disputado el miércoles 4 de marzo, las dirigidas por Luis Mena ganaron 1-0 gracias a la anotación de la delantera Mary Valencia.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja Femenina frente a Paraguay?

El partido se disputará el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas (22:00 GMT), en el CARFEM de Ypané.

La transmisión televisiva será por las pantallas de Chilevisión.

Podrás seguir el resultado en vivo por Cooperativa.cl

