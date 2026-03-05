Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino
¿Cuándo y dónde ver el segundo amistoso entre La Roja Femenina y Paraguay?
Autor: Redacción Cooperativa
Las dirigidas por Luis Mena obtuvieron un triunfo en el primer partido.
La Roja Femenina enfrentará este sábado a Paraguay en el segundo partido amistoso en Ypané, válido por la fecha FIFA de marzo.
En el primer encuentro, disputado el miércoles 4 de marzo, las dirigidas por Luis Mena ganaron 1-0 gracias a la anotación de la delantera Mary Valencia.
El partido se disputará el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas (22:00 GMT), en el CARFEM de Ypané.
La transmisión televisiva será por las pantallas de Chilevisión.
Podrás seguir el resultado en vivo por Cooperativa.cl