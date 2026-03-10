Irán asegura que las futbolistas asiladas en Australia están siendo "tomadas como rehenes"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, criticó este martes la decisión del gobierno de Australia de conceder el asilo a cinco futbolistas de la selección femenina de Irán que se encuentran en el país tras haber participado en la Copa de Asia y consideró que las están tomando "como rehenes"

"Mataron a más de 165 colegialas iraníes inocentes en un doble ataque con Tomahawk (misil de crucero) en la ciudad de Minab, ¿y ahora quieren tomar a nuestros atletas como rehenes asegurando que las están 'salvando'? La audacia y la hipocresía son asombrosas", dijo Bagaei en un post en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes al gobierno australiano que concediera asilo a la selección femenina iraní y dijo que Washington recibiría a las deportistas si Canberra no accedía a refugiarlas.

Ante ese anuncio, las autoridades australianas informaron este martes de que habían concedido visados humanitarios a cinco de las 25 convocadas, mientras que el resto de integrantes del equipo permanece en Sídney a la espera de viajar a Malasia en las próximas horas, según la cadena pública australiana ABC.

Además, ABC informó que al menos otras dos jugadoras habrían pedido asilo en Australia, si bien las autoridades solo han confirmado la autorización de cinco visados humanitarios por el momento.

El portavoz de Exteriores de Irán aseguró a las integrantes del equipo que "no se preocupen" y les dijo: "Irán las espera con los brazos abiertos. ¡Vuelvan a casa!"