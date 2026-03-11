"Esto va a cambiar": Kast condena ataque a carabinero en Puerto Varas

A pocos minutos de asumir como Presidente de la República, José Antonio Kast condenó el ataque armado que dejó con muerte cerebral al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla durante un procedimiento policial en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

El mandatario electo entregó un breve punto de prensa en los jardines del Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar, acompañado por su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Durante su declaración, Kast enfatizó que al carabinero "le dispararon a mansalva delincuentes, personas que estaban realizando incivilidades. Y hoy día el carabinero Javier Figueroa Manquemilla se debate entre la vida y la muerte. Una situación muy dramática. Tiene un hijo, casado también con una funcionaria de Carabineros".

"Nuestras oraciones, nuestros pensamientos, junto con la alegría que podemos tener por la celebración del cambio de mando, se entremezcla con la emoción y la oración hacia el Señor para que permita que recupere su salud, si es su voluntad, y que acompañe en este momento difícil a su señora y a su pequeño hijo", añadió.

Endureciendo el tono, Kast remarcó que "cuando atacan a un carabinero, nos atacan a todos nosotros. Y allí va a haber un antes y un después. El que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros".

"Esto -agregó- va a cambiar porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley. Y en eso que nadie se equivoque: sin ambigüedad, con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponde a un Gobierno, a un Estado de derecho, esto va a cambiar".

El presidente electo remarcó que, una vez que asuma formalmente el mando, se coordinarán acciones entre las autoridades para enfrentar este tipo de delitos.