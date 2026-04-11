La dura crítica de Luis Mena tras la caída de La Roja: El torneo femenino en Chile tiene poca intensidad

La selección chilena femenina hipotecó sus opciones de asistir a la Copa Mundial de Brasil 2027 tras perder por 1-0 ante Argentina, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación directa, debiendo conformarse con el repechaje en la Liga de Naciones.

En conferencia de prensa, el director técnico Luis Mena reconoció que: "No fue un buen partido. Todo lo que habíamos planteado no nos resultó. Soy el encargado de esto y la autocrítica es fuerte para todos nosotros".

"Es doloroso no sumar estos tres puntos. Hay que tratar rápidamente de sacudirnos de este golpe duro y tratar de rescatar puntos a Colombia y Uruguay. Quedamos todos con una sensación amarga", agregó el exfutbolista de Colo Colo.

Seguido a ello, Mena lanzó una dura crítica: "El torneo nuestro tiene poca intensidad, con pocas herramientas que nos van condicionando. La mayoría de jugadoras son del medio local y todavía juegan en canchas de entrenamiento cuando no va nadie al estadio, en condiciones que no son las mejores, y eso va salpicando a todas nuestras categorías".