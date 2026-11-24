El Congreso Extraordinario de la FIFA, reunido de forma telemática, aprobó por aclamación la concesión de los próximos Mundiales femeninos, la edición de 2031 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la de 2035 a la de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

El proyecto de 2031 contempla 20 estadios en 20 ciudades entre los cuatro países y recibió una valoración en su informe de 4,4 puntos sobre cinco; y el de 2035 tiene 19 recintos en 15 ciudades, con una puntuación de 4,3.

Estas dos ediciones, en las que participarán 48 selecciones, suceden a la de Brasil, que albergará el Mundial femenino en 2027 con 32 equipos. El sorteo del calendario será el 11 de diciembre en Río de Janeiro.

El Mundial de 2031 será el quinto que se dispute en América, después de que Estados Unidos albergara el torneo en 1999 y 2003, Canadá en 2015 y Brasil el del próximo año, mientras que en el caso de la de 2035 será la cuarta ocasión que se juegue en Europa, tras Suecia 1995, Alemania 2011 y Francia 2019.

La elección de los coanfitriones de ambas ediciones se concretó después un "exhaustivo" proceso de candidatura iniciado por el Consejo de la FIFA en marzo de 2025, recordó el organismo, y casi exactamente 35 años después del partido inaugural del primer Mundial femenino, jugado en 1991 en China.

Antes de la designación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió al "enorme éxito" de la edición de 2023, organizada por Australia y Nueva Zelanda, y habló de la ilusión de 2027, la primera Copa del Mundo que generará beneficios y que serán invertidos al cien por cien en el fútbol femenino.

También insistió en el objetivo de la FIFA de "hacer que el fútbol femenino sea verdaderamente global y construir el futuro junto con todas las federaciones miembro y con todos los grupos de interés".

"Este es un momento de orgullo para ustedes, un momento de orgullo para nosotros, para todos nosotros. Pero 2031 y 2035 deben ir mucho más allá del terreno de juego. Más jugadoras, más niñas inspiradas, más entrenadoras, más árbitras, más administradoras y más mujeres líderes", añadió.

Infantino recordó los trabajos hechos durante su presidencia por el fútbol femenino, como programas específicos para su desarrollo y programas para la maternidad, y subrayó que "las prioridades para el fútbol femenino son muy sencillas".

"Tenemos que expandir el deporte a nivel mundial, tenemos que cerrar las brechas que, por supuesto, aún existen y tenemos que construir el futuro juntos. Solo podemos hacerlo trabajando duro, juntos e implicándonos todos. Es nuestra responsabilidad, lanzar un verdadero movimiento a nivel global", concluyó.