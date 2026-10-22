La FIFA confirmó a Estados Unidos como sede del Mundial Femenino de Clubes 2028

Estados Unidos será la sede de la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina, que se disputará del 5 al 30 enero de 2028, según informó este jueves la FIFA en un comunicado.

La FIFA detalló que se otorgará acceso a los equipos en función de sus resultados en la máxima competición de clubes de su confederación durante el periodo de clasificación, que durará cuatro años y abarcará desde la temporada que finaliza en 2024 hasta la que concluye en 2027.

La competición contará con 19 equipos procedentes de las seis federaciones, que pasarán a ser 16 después de una fase de repechaje.

La AFC, la CAF, la Concacaf y la Conmebol estarán representadas por tres clubes cada una en la competición, un equipo representará a la OFC y seis de los mejores equipos de fútbol femenino de Europa representarán a la UEFA.

Hasta la fecha, ya están clasificados Barcelona Femení (España), Arsenal Women (Inglaterra), Club América Femenil (México), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women's FC (RPDC), Corinthians (Brasil) y Wuhan Jiangda WFC (China).