La histórica Carla Guerrero anunció su retiro del fútbol profesional

A través de redes sociales, la experimentada futbolista nacional Carla Guerrero anunció su retiro del fútbol al finalizar la presente temporada 2026, colocando fin a una extensa y destacada carrera que incluyó los mayores hitos en el balompié femenino chileno.

"Nunca imaginé que llegaría este día. Después de 23 años dedicados al fútbol, ha llegado el momento de cerrar esta etapa. Este será mi último año como futbolista", señaló la jugadora de 38 años en una carta a través de Instagram.

"Me voy con la tranquilidad de saber que entregué el mil por ciento por cada camiseta que tuve el privilegio de vestir. Dejé todo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada oportunidad que tuve de representar a un equipo", expresó.

"Disfruté cada partido como si fuera el último, consciente de que vestir una camiseta y representar una institución es un privilegio que no todos tienen", continuó la actual futbolista de Universidad de Concepción, junto con un saludo a cada uno de los clubes en los que jugó.

Sobre La Roja, la mundialista rememoró: "Representar a mi país fue un orgullo que llevaré conmigo para siempre. La defendí con compromiso, pasión y con todo mi corazón, intentando siempre dejarla en lo más alto".

"Me voy tranquila, orgullosa y agradecida, porque sé que lo di todo. Gracias a mi familia, compañeros, entrenadores, clubes, amigos y a todas las personas que fueron parte de este camino. Cada uno dejó una huella en mi carrera. Y por sobre todo, gracias a ti, fútbol, por haberme permitido vivir un sueño durante 23 años", añadió.

"Aunque esta etapa termina, sé que el fútbol seguirá siendo parte de mi vida, porque uno puede dejar el fútbol, pero el fútbol nunca te deja a ti. Gracias por todo, fútbol", cerró el mensaje de Guerrero.

"La Jefa" del fútbol chileno

Carla Guerrero fue uno de los pilares del ascenso del fútbol femenino en nuestro país, tanto a nivel de clubes como de selección.

La zaguera central se formó en Universidad de Chile y en 2009 recaló en Everton, ganando el segundo torneo profesional femenino en la historia nacional. Aquel año también alzó la Copa Chile.

En su retorno a Santiago, tras superar una lesión, llegó a Colo Colo, donde conformó el poderoso equipos que logró 10 títulos consecutivos, y 13 en total, durante ocho temporadas.

Sin embargo, el máximo logro fue la obtención de la legendaria Copa Libertadores 2012, en un equipo con nombres como Christiane Endler, Estefania Banini, Karen Araya o Yanara Aedo, entre otras figuras.

Luego de su exitoso paso por el "Cacique" (2010-2017), saltó al fútbol extranjero para defender a Independiente Santa Fe de Colombia (2018) y sumar dos campañas en Rayo Vallecano de España.

En 2020 regresó a la U, conquistando el Campeonato Nacional 2021 que rompió la hegemonía colocolina. Este 2026 pasó a Universidad de Concepción, la que será la última estación de su carrera.

Además, Guerrero también fue crucial en la selección chilena, siendo parte del equipo que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo: Francia 2019.

Aquel boleto fue fruto nada menos que del subcampeonato en la Copa América Femenina desarrollada en nuestro país un año antes, donde La Roja goleó 4-0 a Argentina en la última fecha del cuadrangular final para asegurar la clasificación y jugar la final con Brasil.

Esa participación continental también significó la disputa del repechaje olímpico ante Camerún. Chile, con Guerrero en la zaga, llegó a la cita de Tokio 2020: Enfrentó a Reino Unido, Canadá y Japón.

Por otro lado, Guerrero también suma con la selección una medalla de plata en los Juegos Sudamericanos Santiago 2014.