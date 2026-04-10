La Roja femenina cayó ante Argentina y se enredó en la lucha por clasificar al Mundial

En Valparaíso, la selección chilena femenina lamentó una dura derrota de 1-0 ante Argentina por la quinta fecha de la Liga de Naciones, que funcionan como Clasificatorias al Mundial de Brasil 2027.

Pese a contar con el apoyo de unas tres mil personas en el reducto porteño, la escuadra dirigida por Luis Mena tuvo una discreta actuación, con muy poco en ataque.

En el primer tiempo el cuadro trasandino fue un poco más protagonista, aunque el juego fue trabado en ambas áreas. En los primeros minutos tuvo una llegada clara donde a los 14' el poste salvó a Chile. Luego, el elenco

Para lamento de La Roja, en el cierre del primer tiempo se sancionó mano penal de Nayadet López tras revisión en el VAR y Florencia Bonsegundo marcó el único gol de la noche (42').

En el complemento, en el inicio las forasteras tuvieron la chance de aumentar las cifras, pero Christiane Endler evitó el 2-0 en un rebote tras un tiro de Daiana Falfán.

Al final, la Selección chilena no pudo revertir el resultado y sufrió un duro tropiezo, pues la Albiceleste es un rival directo y le sacó tres puntos de ventaja en la tabla.

Chile quedó un tanto rezagado de los dos primeros lugares que dan la clasificación directa, ubicándose en la zona de repechaje con siete unidades, apenas uno más que Paraguay y Perú, y a dos de Ecuador.

La Roja tendrá un complicado calendario como visita: Primero el martes 14 de abril ante Colombia, rival directo en la zona alta, y el sábado 18 contra Uruguay.