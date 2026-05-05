La Roja Femenina confirmó su horario para duelo clave ante Ecuador en el Estadio Nacional
El elenco nacional necesita de un triunfo para acercarse al repechaje al Mundial.
Este martes se dio a conocer la programación para el duelo que la selección chilena femenina tendrá que afrontar ante su símil de Ecuador por la octava fecha en la Liga de Naciones Femenina.
Pese a que el encuentro ya estaba pactado para disputarse en el Estadio Nacional el martes 5 mayo, restaba confirmar el horario para que La Roja tuviese su debut en el recinto de Ñuñoa, fijándose para las 19:00 horas.
El proceso de venta de entradas ya se encuentra habilitado a través del sistema PuntoTicket con valores promocionales, en una campaña donde el combinado femenino buscará llenar el recinto.
De momento, las dirigidas por Luis Mena marchan cuarta posición de la tabla con 10 unidades, un sitio que cierra los dos cupos al repechaje que otorga este torneo organizado por Conmebol como clasificatorio al Mundial de Brasil 2027.