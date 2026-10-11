La Roja Femenina goleó a Bolivia en amistoso en La Florida

La selección chilena femenina, dirigida por Luis Mena, enfrenta este domingo a Bolivia, en un amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre.

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Amistoso - Fecha FIFA

Chile 7-0 Bolivia. Finalizado. Estadio Bicentenario La Florida

1-0: 34' Millaray Cortés (CHI); 2-0: 41' Adriana Moreno (CHI); 3-0: 50' Adriana Moreno (CHI); 4-0: 54' Adriana Moreno (CHI); 5-0: 79' Nerea Sánchez (CHI); 6-0: 81' Adriana Moreno (CHI); 7-0: 86' Milenka Pavez (CHI)