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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja Femenina goleó a Bolivia en amistoso en La Florida

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La selección chilena femenina, dirigida por Luis Mena, enfrenta este domingo a Bolivia, en un amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre.

Sigue en vivo el resultado junto a Cooperativa.cl.

Amistoso - Fecha FIFA

  • Chile 7-0 Bolivia. Finalizado. Estadio Bicentenario La Florida

1-0: 34' Millaray Cortés (CHI); 2-0: 41' Adriana Moreno (CHI); 3-0: 50' Adriana Moreno (CHI); 4-0: 54' Adriana Moreno (CHI); 5-0: 79' Nerea Sánchez (CHI); 6-0: 81' Adriana Moreno (CHI); 7-0: 86' Milenka Pavez (CHI)

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