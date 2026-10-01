La Roja Femenina jugará dos amistosos con Bolivia en la fecha FIFA de octubre

La Roja informó este jueves que la selección chilena femenina, que dirige Luis Mena, disputará dos amistosos con Bolivia durante la fecha FIFA de octubre.

El primer amistoso será el domingo 11 de octubre, a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El siguiente encuentro será a puertas cerradas, el martes 13, a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay", en Quilín.

De acuerdo al medio Contragolpe, originalmente el rival de octubre iba a ser Brasil, organizador del Mundial 2027, pero finalmente la Verdeamerela enfrentará a Argentina en octubre.