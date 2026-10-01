Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.7°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja Femenina jugará dos amistosos con Bolivia en la fecha FIFA de octubre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los dos partidos se disputarán en Santiago.

La Roja Femenina jugará dos amistosos con Bolivia en la fecha FIFA de octubre
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Roja informó este jueves que la selección chilena femenina, que dirige Luis Mena, disputará dos amistosos con Bolivia durante la fecha FIFA de octubre.

El primer amistoso será el domingo 11 de octubre, a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El siguiente encuentro será a puertas cerradas, el martes 13, a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay", en Quilín.

De acuerdo al medio Contragolpe, originalmente el rival de octubre iba a ser Brasil, organizador del Mundial 2027, pero finalmente la Verdeamerela enfrentará a Argentina en octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada