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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump: Habrá elecciones en Venezuela, pero ahora es demasiado pronto

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El estadounidense dijo que abordará su eventual realización con Delcy Rodríguez, pero de momento "es un tema muy delicado".

Trump: Habrá elecciones en Venezuela, pero ahora es demasiado pronto
 EFE (archivo)

"Podrían celebrar elecciones (los venezolanos). Aunque creo que aún está demasiado verde", dijo el magnate en una entrevista.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero apuntó que aún es "demasiado pronto" para hacerlo.

"Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde", dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine, publicada este jueves.

El republicano explicó que también "hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso, pero habrá elecciones".

Sin embargo, insistió en que hacerlo "ahora mismo es un tema muy delicado, (pero) creo que es demasiado pronto".

Declaraciones llegan tras reunión con Delcy Rodríguez

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan después del encuentro que sostuvo con Rodríguez en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU el martes 22 de septiembre.

Era la primera vez que ambos se veían tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, el 3 de enero.

Días después de la cita en Nueva York, Trump reconoció que había hablado con ella sobre elecciones, aunque no dio más detalles.

En la entrevista con Times, el presidente de EE.UU. reconoció la buena relación con el gobierno de Rodríguez -"trabajamos bien juntos"- y destacó la cooperación en materia petrolera: "Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales".

Trump afirmó que su país está "ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todas ellas".

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