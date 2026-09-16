Este miércoles por la noche se inauguraron oficialmente las ramadas del Sporting Club de Viña del Mar, dando el vamos a los festejos de Fiestas Patrias en la Ciudad Jardín.

La alcaldesa Macarena Ripamonti dio el puntapié inicial a las celebraciones encabezando el tradicional primer pie de cueca.

"Estoy muy feliz porque es un espacio de folclore, de mucha viñamarinidad, de esta zona que abraza mar y cerro. Estamos felices de recibir vecinos de todos los sectores, desde Reñaca hasta Forestal. Estamos todos", destacó la jefa comunal durante la ceremonia.

Para incentivar la asistencia familiar, la autoridad comunal anunció un bloque de acceso gratuito: entre las 12:00 y las 14:00 horas la entrada será costo cero, siendo requisito exclusivo presentar la cédula de identidad.

Fuera de ese bloque, el boleto general tendrá un valor de 8.000 pesos por persona mediante el sistema Passline, mientras que el estacionamiento mantendrá una tarifa de 12.000.

El recinto viñamarino contará con una variada programación artística que incluye los shows en vivo de María José Quintanilla, Ráfaga y Joe Vasconcellos, con un hito de clausura agendado para el próximo 20 de septiembre.

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