La Roja femenina sub 17 cerró su gira por Estados Unidos con igualdad ante equipo local

La Roja femenina sub 17 igualó 3-3 ante Talent ID Southeast Region, selección local de Atlanta en el National Training Center de Georgia y finalizó su gira de preparación en Estados Unidos para el Mundial de la categoría, que se disputará en Marruecos.

El combinado nacional, que desperdició una ventaja de dos tantos tras ir ganando 3-1, contó con las anotaciones de Thiare Vargas, Colomba Swaneck y Martina Carmona.

Durante su etapa en tierras norteamericanas, las dirigidas por Vanessa Arauz sumaron dos derrotas ante caer 0-3 ante Canadá y 0-1 contra Estados Unidos, además de la igualdad frente al combinado de talentos locales.

En cuanto al Mundial, Chile formará parte del Grupo F, debutando con Australia el 19 de octubre. Posteriormente se medirá ante México el 22 y cerrará con España el 25.