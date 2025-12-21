La Roja femenina sub 20 sufrió otra dura derrota en su amistoso con Paraguay

La selección chilena femenina sub 20 disputó su segundo partido amistoso con Paraguay a modo de preparación para el Sudamericano de la categoría y lamentó un duro 4-1 en contra.

Erika Figueredo y Claudia Martínez anotaron a los minutos 18 y 23 para adelantar a las dueñas de casa en el primer tiempo.

Chile logró descontar con una gran anotación de Anaís Alvarez al minuto 54, desde larga distancia, pero las albirrojas liquidaron las acciones con dos goles en la recta final: Martínez completó un doblete a los 82 y Nataly Lezcano cerró la cuenta a los 90+3'.

Este traspié en Ypané se sumó al tropiezo de 3-0 que tuvo La Roja en el primero de sus dos compromisos con el cuadro paraguayo.