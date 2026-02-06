Barrios le dio a Chile el primer punto ante Serbia con un gran triunfo sobre Lajovic

El equipo chileno de Copa Davis tuvo un positivo inicio de su llave contra Serbia en la primera ronda de las Qualifiers, con un triunfazo de Marcelo Tomás Barrios ante Dusan Lajovic.

El chillanejo (112° ATP) mostró un gran despliegue para llevarse el reñido duelo ante el eslavo (123°) por 7-5 y 7-6 (7) en dos horas y siete minutos de acción sobre la arcilla del Court Central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Barrios comenzó con total confianza, atacando constantemente el revés de un Lajovic descolocado en el arranque. Si bien el forastero se afianzó, "Tomi" logró un vital primer quiebre para el transitorio 4-2 en el set inicial.

La tercera raqueta nacional continuó firme pese a lo duro del compromiso y selló la manga, dando paso a un segundo parcial de alto vuelo.

Ambos competidores tuvieron grandes momentos el durísimo cara a cara, tanto en servicios como en devoluciones. Lajovic rompió para adelantarse 3-2, pero Barrios de inmediato le devolvió el golpe.

Aunque Barrios tuvo tres puntos de quiebre durante el último servicio de Lajovic, el juego fue para el serbio y todo se acabó en un infartante tie break.

Golpe a golpe y puntos de partido para ambos lados. La tensión era total y el ambiente típico del público chileno se hizo sentir hasta que Barrios supo abrochar el primer punto nacional en la llave.

De esta manera, la escuadra dirigida por Nicolás Massú celebró de cara a la segunda contienda de singles, entre Alejandro Tabilo y el joven Ognjen Milic.