Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.5°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Barrios le dio a Chile el primer punto ante Serbia con un gran triunfo sobre Lajovic

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chillanejo se impuso en un reñido y emocionante duelo de Copa Davis.

Barrios le dio a Chile el primer punto ante Serbia con un gran triunfo sobre Lajovic
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El equipo chileno de Copa Davis tuvo un positivo inicio de su llave contra Serbia en la primera ronda de las Qualifiers, con un triunfazo de Marcelo Tomás Barrios ante Dusan Lajovic.

El chillanejo (112° ATP) mostró un gran despliegue para llevarse el reñido duelo ante el eslavo (123°) por 7-5 y 7-6 (7) en dos horas y siete minutos de acción sobre la arcilla del Court Central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Barrios comenzó con total confianza, atacando constantemente el revés de un Lajovic descolocado en el arranque. Si bien el forastero se afianzó, "Tomi" logró un vital primer quiebre para el transitorio 4-2 en el set inicial.

La tercera raqueta nacional continuó firme pese a lo duro del compromiso y selló la manga, dando paso a un segundo parcial de alto vuelo.

Ambos competidores tuvieron grandes momentos el durísimo cara a cara, tanto en servicios como en devoluciones. Lajovic rompió para adelantarse 3-2, pero Barrios de inmediato le devolvió el golpe.

Aunque Barrios tuvo tres puntos de quiebre durante el último servicio de Lajovic, el juego fue para el serbio y todo se acabó en un infartante tie break.

Golpe a golpe y puntos de partido para ambos lados. La tensión era total y el ambiente típico del público chileno se hizo sentir hasta que Barrios supo abrochar el primer punto nacional en la llave.

De esta manera, la escuadra dirigida por Nicolás Massú celebró de cara a la segunda contienda de singles, entre Alejandro Tabilo y el joven Ognjen Milic.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada