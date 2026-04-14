La Roja femenina sucumbió ante Colombia y se complicó el sueño de clasificar al Mundial

La selección chilena femenina tuvo otra dura caída en la Liga de Naciones, siendo dominada por su similar de Colombia con un marcador de 2-0 en Cali por la sexta fecha, complicando sus posibilidades de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

Con la derrota sufrida el pasado viernes ante Argentina, las dirigidas por Luis Mena tenían la obligación de sumar de a tres enmendar el rumbo y no ceder terreno importante sus chances de decir presente en la cita planetaria.

Sin embargo, el destino tenía planeadas otras cosas para la Roja. Las cafetaleras fueron amplias dominadoras del compromiso y abrieron la cuenta por medio de Linda Caicedo, gracias a una gran acción individual tras apilar defensoras chilenas en el área (13').

El combinado criollo no reaccionó en el cotejo y de no haber sido por las intervenciones de la portera Christiane Endler (40', 52' y 75'), la diferencia hubiese sido mucho más abultada.

Ni siquiera sobre el final el elenco nacional estuvo cerca de amagar la victoria "cafetalera": Manuela Vanegas liquidó en la agonía del encuentro con un penal (90+5').

La derrota dejó a Chile en el quinto puesto con siete puntos, fuera incluso de la zona de repechaje que cierra Perú con el mismo puntaje pero mejor diferencia de gol.

Este sábado 18 de abril a las 17:00 horas, Chile tendrá un duelo clave ante Uruguay, penúltimo con cinco unidades, pero que de ganar podría superar en la tabla a las pupilas de Mena.