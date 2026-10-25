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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja perdió con España y se despidió del Mundial femenino sub 17 en fase de grupos

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El equipo nacional estaba obligado a ganar para avanzar de ronda.

La Roja perdió con España y se despidió del Mundial femenino sub 17 en fase de grupos
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La participación de la selección chilena femenina sub 17 en la Copa del Mundo llegó a su final este domingo, luego de su derrota por un claro 1-3 ante España en la última fecha de la fase de grupos.

El combinado criollo llegaba a la última jornada con la obligación de derrotar a las hispanas, después de acumular apenas un punto en sus dos anteriores cotejos.

Sin embargo, el conjunto ibérico fue superior desde el arranque del compromiso y se fue al descanso en ventaja por 2-0 gracias a las anotaciones de María Aymerich (5') y Bruna Quintana (22').

Quintana repitió en el complemento para aumentar las cifras en favor del equipo europeo, mientras que en los descuentos apareció Florencia Gálvez para poner el gol del honor en favor La Roja (90+8').

De esta manera, Chile terminó en el fondo del Grupo F con un punto. Por diferencia de gol, Australia arriba de La Roja en la tabla luego de caer ante México, pero el conjunto oceánico quedó eliminado al ser el peor de los terceros.

Respecto a Chile, corrió la misma suerte que en sus anteriores presentaciones en los mundiales de la categoría: Trinidad y Tobago 2010 e India 2022.

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