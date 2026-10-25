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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

Kast reúne a ministros para definir la incorporación de Chile a la coalición anticárteles de Trump

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

La sesión estratégica está pactada para las 19:00 horas en La Moneda.

La inminente cumbre hemisférica en R. Dominicana aceleró las decisiones del Ejecutivo respecto a su grado de adhesión.

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El Presidente José Antonio Kast convocó a su gabinete a una reunión este domingo para evaluar el posible ingreso del país a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), impulsada por su par estadounidense, Donald Trump.

El encuentro está pactado para las 19:00 horas en el Palacio de La Moneda y contará con la participación del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, además, del nuevo subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas.

La situación se da a pocos días del tercer encuentro de los países adherentes a la A3C, previsto para esta semana en República Dominicana.

Lo anterior, ha acelerado las conversaciones sobre la posición del país frente a la coalición.

Hasta el momento, el Ejecutivo se mantiene al margen y no ha confirmado si buscará incorporarse como miembro pleno de la coalición o si optará por una participación limitada, mientras revisa las implicancias operativas de la iniciativa.

Oficialismo pidió que Chile se incorpore a la coalición

Asimismo, la incertidumbre ha generado reparos en el oficialismo. Desde los partidos que respaldan el Gobierno de Kast solicitaron una participación más activa en los mecanismos internacionales de cooperación contra el crimen organizado.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, afirmó, tras la reunión que sostuvieron los dirigentes con el Mandatario el pasado viernes, que le manifestaron su opinión de que "sí tenemos que integrarnos a esa alianza".

"(Sería) un error restarse de esa alianza contra el crimen organizado", aseguró, y agregó que "tenemos un grave problema de crimen transfronterizo, de crimen organizado, que tiene que ser combatido con todas las herramientas que se pueda".

Ramírez aseveró que "no tiene sentido rechazar una iniciativa que, si Chile se suma, sería 19 países que combaten el crimen organizado (...) Sabemos que probablemente esa no era la opinión inicial del Gobierno. Pero el Gobierno frente a esta petición se abrió a pensar".

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