La Roja quedó eliminada del Sudamericano Sub 20 femenino tras igualar ante Venezuela

La Selección chilena femenina empató 0-0 ante Venezuela en su último partido del grupo A y quedó eliminada del Sudamericano Sub-20 que se disputa en tierras paraguayas.

La Roja comenzó este encuentro con bajísimas chanches de matemáticas de clasificar al Hexagonal Final, ya que se encontraba última del grupo con un punto y una negativa diferencia de goles (-5).

La única opción que les quedaba a las nacionales era golear a la Vinotinto y esperar que Colombia venciera a Paraguay también por goleada.

Sin embargo, el cotejo entre chilenas y venezolanas careció de ocasiones en las áreas rivales y el otro encuentro terminó también igualado sin goles.

Con este resultado, las dirigidas por Nicolás Bravo no ganaron ningún partido que disputaron en el certamen, con dos derrotas y dos empates.