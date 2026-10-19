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La Roja sub 17 vence a Australia en el Mundial Femenino de Marruecos
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el estreno del combinado nacional en Cooperativa.cl.
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Este lunes, la Roja femenina sub 17 saltará a la cancha para dar inicio a su ilusión en el Mundial de Marruecos 2026, midiéndose ante el combinado de Australia en la primera jornada del Grupo F.
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Australia 0-1 Chile, Segundo tiempo. Cancha 4 del Complejo "Mohammed VI", Rabat.
0-1: 33' Kiara Concha (CHI)