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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La rutina para ser mamá y futbolista: Heidi Müller compartió sus consejos para jugar en Unión Española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La mediocampista compartió en redes los hábitos que le permiten entrenar y criar a su hijo Matteo.

La rutina para ser mamá y futbolista: Heidi Müller compartió sus consejos para jugar en Unión Española
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Heidi Müller, mediocampista alemana de 26 años que milita en Unión Española, compartió en sus redes sociales las rutinas que le permiten combinar la maternidad con el fútbol profesional.

Entre los hábitos que destacó la formada en RB Leipzig y Jena, se encuentra preparar el bolso y los suplementos la noche anterior, respetar la recuperación y adaptar los entrenamientos a su rutina familiar.

El aspecto mental también ocupó un lugar central en su publicación, ya que Müller apuntó que superar la culpa asociada a la maternidad: "Entrenar no me hace menos mamá. Cuando cuido de mí, soy más paciente, segura, presente y con más energía. Mi hijo también merece esa versión de mí".

La futbolista, que además trabaja como entrenadora y estudia rendimiento atlético, cerró su carrusel con una reflexión que resume su filosofía: "La vida de mamá y atleta no siempre está en equilibrio, pero estas pequeñas rutinas hacen que todo sea más llevadero".

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