Exministro Gajardo criticó traslado de reos comunes desde Punta Peuco: Nos hace retroceder

El exministro de Justicia Jaime Gajardo criticó este domingo la decisión de Gendarmería de reubicar a tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido como Punta Peuco, apuntando a que "nos hace retroceder en la protección de los derechos humanos".

En conversación con "Estado Nacional" de TVN, el exsecretario de Estado manifestó su preocupación por la acción y afirmó que "yo creo que es una mala decisión, es una decisión que nos hace retroceder en la protección de los derechos humanos, pero también en el hecho de que no existan personas privilegiados ni grupos privilegiados en nuestro país".

En esa línea, señaló que ese tipo de decisiones se aleja incluso de avances impulsados por gobiernos anteriores: "El presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. El presidente Piñera dio pasos muy importantes en reconocer que los crímenes que se habían cometido durante la dictadura militar no los podíamos justificar bajo ninguna circunstancia".

"El Presidente de la República, José Antonio Kast, como sus ministros de Defensa y de Justicia, han dicho que se debería retrotraer esta medida que se tomó durante el gobierno del presidente Boric. Y en la práctica, efectivamente, ha ocurrido eso", señaló a las razones que explicarían el traslado de los reos, apuntando a que, si existe una definición política detrás del cambio, debe ser explicitada públicamente.

Asimismo, planteó sobre la discusión de un eventual mecanismo de conmutación de penas para condenados con enfermedades graves, discapacidad o edad avanzada, que es un debate legítimo. Sin embargo, reparó en que existen estándares internacionales que establecer exigencias especificas para ese tipo de beneficio, especialmente sobre condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

"Primero, que las personas hayan colaborado en los procesos judiciales. Segundo, que entreguen información valiosa para resolver los crímenes en los cuales estas personas fueron condenadas (...) y lo tercero, que se hayan arrepentido de los crímenes que cometieron", precisó.