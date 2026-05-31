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Tópicos: País | Sismos

Sismo de mediana intensidad se registró en regiones de Coquimbo a Maule

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El epicentro se situó 23 kilómetros al oeste de Quintero.

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Un sismo de mediana intensidad se registró a las 17:34 horas de este domingo entre las regiones de Coquimbo y Maule.

La magnitud fue de 6,0 y su epicentro se situó 23 kilómetros al oeste de Quintero (Región de Valparaíso), según el informe del Centro Sismológico Nacional (CSN), dependiente de la Universidad de Chile.

El hipocentro, en tanto, se localizó a 30 kilómetros de profundidad.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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