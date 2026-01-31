La U femenina no pudo romper el récord de asistencia en el triunfazo ante River en el Nacional

Universidad de Chile no pudo romper el récord de asistencia en fútbol femenino de nuestro país en el triunfazo por 3-2 sobre River Plate en el Estadio Nacional.

Con este encuentro llamado "Vamos todos: Juntos Hagamos Historia" se esperaba que las azules pudieran superar el récord de asistencia en un partido de la categoría, marca que actualmente tiene Colo Colo con 19.966 espectadores.

Sin embargo, al recinto de Ñuñoa esta tarde asistieron 16.185 personas, número no menor para un partido de fútbol femenino, pero que no alcanzó para batir la marca de las "albas".

Las anotaciones de las azules fueron de Valentina Díaz (5'), Gisela Pino (19') y Franchesca Caniguán (25'), y para River Plate marcaron Carolina Birizamberri (15′) y Magalí Natta (23′).